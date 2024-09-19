Аналитики заявили об усилении дефицита кадров в общепите

В сентябре власти Подмосковья заявили, что с января 2025 года вступит в силу запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в ряде сфер. В том числе инициатива затронет сферу уличного питания в нестационарных объектах, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предлагается запретить работать по патентам в сфере торговли алкоголем и табаком, а также социальных услуг, в том числе спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. Зампред правительства региона Наталья Масленкина заявила, что сокращены будут около 5600 человек, которых, как она отметила, можно заменить за счет россиян и граждан из ЕАЭС.