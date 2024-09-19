Аналитики заявили об усилении дефицита кадров в общепите

Число вакансий в сфере общепита за январь-сентябрь 2024-го выросло на 28% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы HeadHunter и сети «Крошка картошка». Согласно данным аналитиков, сейчас в отрасли не хватает около 30 000 работников. При этом больше всего спрос вырос на уборщиков (на 41%), курьеров (31%), официантов и барменов (30%), бухгалтеров (29%), а также менеджеров (22%).
В результате в сфере общепита стали увеличиваться зарплаты. Так, за последний год медианные зарплаты официантов, барменов и бариста выросли на 29%, до 58 700 рублей, уборщиков и хостес — на 24%, до 36 200 рублей и 50 200 рублей соответственно, менеджеров — на 23%, до 74 800 рублей, администраторов — на 19%, до 65 000 рублей, поваров — на 16%, до 55 700 рублей, говорится в исследовании.
Основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук рассказал «Коммерсанту», что дефицит в сфере общепита «настолько катастрофический», что уже сдерживает развитие отрасли.
Мы не понимаем, как заполнить новый ресторан сотрудниками, если в существующих точках не хватает 20% персонала.
В сети «Крошка картошка» при этом прогнозируют усиление дефицита кадров. HR-директор сети Gagawa Елена Ваняшина отмечает, что демографический и миграционный кризисы в России только набирают обороты.
В сентябре власти Подмосковья заявили, что с января 2025 года вступит в силу запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в ряде сфер. В том числе инициатива затронет сферу уличного питания в нестационарных объектах, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предлагается запретить работать по патентам в сфере торговли алкоголем и табаком, а также социальных услуг, в том числе спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. Зампред правительства региона Наталья Масленкина заявила, что сокращены будут около 5600 человек, которых, как она отметила, можно заменить за счет россиян и граждан из ЕАЭС.
По оценкам экспертов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, динамика кадровой уязвимости в первом квартале 2024 года находилась на критическом уровне в большинстве отраслей. В первую очередь это касается пассажирского транспорта, строительных компаний, а также сферы услуг и автоперевозок, указали эксперты.
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