Аналитики выяснили стоимость яблочного пирога в разных регионах России

Специалисты анализировали цены, зафиксированные в период с 8 по 14 августа. Оказалось, что дешевле всего набор продуктов стоит в Саратовской области — 346,08 рубля. Чуть дороже пирог обойдется для жителей Псковской области — 396,75 рубля, а также Вологодской области — 414,82 рубля. Далее по возрастанию стоимости продуктов следует Кировская область, где на яблочный пирог придется потратить 415,67 рубля, и Карелия с показателем в 418,16 рубля.