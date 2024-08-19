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Аналитики выяснили стоимость яблочного пирога в разных регионах России

Аналитики выяснили, как в регионах России отличается набор продуктов, необходимых для приготовления яблочного пирога.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

В среднем по стране молоко, яйца, мука, дрожжи, разрыхлитель и яблоки обойдутся россиянам в 481,8 рубля. В отдельных регионах этот показатель превышает 700 рублей, передает RT результаты исследования.

Специалисты анализировали цены, зафиксированные в период с 8 по 14 августа. Оказалось, что дешевле всего набор продуктов стоит в Саратовской области — 346,08 рубля. Чуть дороже пирог обойдется для жителей Псковской области — 396,75 рубля, а также Вологодской области — 414,82 рубля. Далее по возрастанию стоимости продуктов следует Кировская область, где на яблочный пирог придется потратить 415,67 рубля, и Карелия с показателем в 418,16 рубля.

Самый дорогой яблочный пирог получится в Камчатском (723,11 рубля) и Забайкальском (695,35 рубля) краях. Чуть дешевле выпечка будет в Якутии (661,22 рубля) и Тыве (664,12 рубля).

Москвичам для приготовления лакомства понадобится 494,15 рубля, а жителям Петербурга — 496,38 рубля.

В своем исследовании, посвященном празднованию Яблочного Спаса, аналитики платформы фискальных данных «Такском» проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.