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Аналитики выяснили, многие ли россияне встретят Новый год на работе

В России 11% мужчин и 2% женщин встретят Новый год на работе. Это выяснили аналитики.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на результаты опроса SuperJob, в этом году работать в новогоднюю ночь будут инженеры, рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи, охранники, а также представители аварийно-спасательных служб. 3 из 4 опрошенных будут праздновать с семьей.

Также аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин (19%) проведет новогодние каникулы на работе. Еще 37% россиян проведут большую часть праздников дома с семьей. 6% респондентов на январские праздники будут отдыхать на даче, столько же отправятся в гости к друзьям или родственникам. Еще 4% собираются путешествовать по России.

Ранее эксперты выяснили, что только каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, а 47% откажутся от просмотра программ.