Аналитики выяснили, многие ли россияне встретят Новый год на работе

Также аналитики выяснили, что каждый пятый россиянин (19%) проведет новогодние каникулы на работе. Еще 37% россиян проведут большую часть праздников дома с семьей. 6% респондентов на январские праздники будут отдыхать на даче, столько же отправятся в гости к друзьям или родственникам. Еще 4% собираются путешествовать по России.