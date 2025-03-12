Аналитики выяснили, многие ли россияне позволяют себе материться на работе

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.RU», 34% не позволяют ни себе, ни другим использовать нецензурную лексику на работе. Более трети респондентов соблюдают дресс-код. Треть опрошенных не ест на рабочем месте — в компании это запрещено.
Курить нельзя еще 27% участникам опроса. Причем чаще всего выбегать на перекуры запрещают работникам из сферы строительства.
В некоторых компаниях жестко регламентируют использование мобильных телефонов. Это указал каждый четвертый.
Некоторым работникам нельзя выходить в соцсети. Такие запреты коснулись каждого пятого из респондентов. Еще 14% сотрудников нельзя на рабочем столе хранить личные вещи.
Также опрос показал, что положительно к ограничениям от начальника относится каждый пятый. Чуть больше трети реагирует на корпоративные требования нейтрально.
Если вы часто ругаетесь на рабочем месте или постоянно уходите покурить, возможно, у вас хронический стресс и вам пора в отпуск. Недавно мы, кстати, рассказывали, как рассчитать отпускные и когда выгоднее всего отдыхать в 2025 году.