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Аналитики выяснили, многие ли россияне позволяют себе материться на работе

Более 60% опрошенных россиян ругаются на рабочем месте сами или слышат брань от коллег. При этом в целом у сотрудников довольно много ограничений.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: shutterstock.com

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.RU», 34% не позволяют ни себе, ни другим использовать нецензурную лексику на работе. Более трети респондентов соблюдают дресс-код. Треть опрошенных не ест на рабочем месте — в компании это запрещено.

Курить нельзя еще 27% участникам опроса. Причем чаще всего выбегать на перекуры запрещают работникам из сферы строительства.

В некоторых компаниях жестко регламентируют использование мобильных телефонов. Это указал каждый четвертый.

Некоторым работникам нельзя выходить в соцсети. Такие запреты коснулись каждого пятого из респондентов. Еще 14% сотрудников нельзя на рабочем столе хранить личные вещи.

Также опрос показал, что положительно к ограничениям от начальника относится каждый пятый. Чуть больше трети реагирует на корпоративные требования нейтрально.

Если вы часто ругаетесь на рабочем месте или постоянно уходите покурить, возможно, у вас хронический стресс и вам пора в отпуск. Недавно мы, кстати, рассказывали, как рассчитать отпускные и когда выгоднее всего отдыхать в 2025 году.