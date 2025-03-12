Аналитики выяснили, многие ли россияне позволяют себе материться на работе

Если вы часто ругаетесь на рабочем месте или постоянно уходите покурить, возможно, у вас хронический стресс и вам пора в отпуск. Недавно мы, кстати, рассказывали, как рассчитать отпускные и когда выгоднее всего отдыхать в 2025 году.