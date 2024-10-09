Аналитики выяснили, какие хобби популярны у детей в этом учебном году

Однако интерес к занятиям на протяжении пять лет менялся. Например, в 2024 году лидером по приросту стали наборы для исследований и экспериментов (+46%), которые 5 лет назад лишь закрывали топ-5. На второе место с третьего поднялись товары для моделирования. Еще один тренд — постепенное падение интереса к рисованию. Если в 2021 году это занятие входило в топ-3 по росту штучных продаж, то с 2022 года это хобби не может преодолеть пятую строчку. Что касается товаров для занятий музыкой, то они стабильно занимают четвертую строчку по динамике продаж, за исключением 2022 года, когда они внезапно вырвались на второе место с ростом более 2,3 раза.