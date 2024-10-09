Аналитики выяснили, какие хобби популярны у детей в этом учебном году

В целом категория Хобби и Творчество показывает рост на 19% в штучных продажах в период с 5 июля по 15 сентября по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост категории наблюдался в пандемийные 2020−2021 годы — тогда штучные продажи увеличились более чем в 3 раза. Это может быть обусловлено тем, что шоппинг на маркетплейсах был одним из немногих способов приобрести нужный товар, не выходя из дома.
Ozon проанализировал товары, которые традиционно покупают для дополнительного детского образования. Это товары для музыкальных и художественных школ, спортивных секций, творческих кружков и так далее.
Лидером по штучным продажам в 2020—2024 году стали товары для спорта. На втором месте — товары для рисования, на третьем — товары для моделирования.
Однако интерес к занятиям на протяжении пять лет менялся. Например, в 2024 году лидером по приросту стали наборы для исследований и экспериментов (+46%), которые 5 лет назад лишь закрывали топ-5. На второе место с третьего поднялись товары для моделирования. Еще один тренд — постепенное падение интереса к рисованию. Если в 2021 году это занятие входило в топ-3 по росту штучных продаж, то с 2022 года это хобби не может преодолеть пятую строчку. Что касается товаров для занятий музыкой, то они стабильно занимают четвертую строчку по динамике продаж, за исключением 2022 года, когда они внезапно вырвались на второе место с ростом более 2,3 раза.
Топ популярных хобби среди детей не меняется на протяжении пять лет, показывает аналитика. Дети предпочитают настольные игры, а также рисование, рукоделие и лепку — штучные продажи этих товаров были наиболее высокими.
При этом в разные годы отмечались всплески интереса к другим занятиям. Если в 2021—2023 годах в тройке по динамике прироста были аксессуары для детского творчества, товары для спортивных игр и для моделирования, то в 2024 году тренд несколько изменился. Активнее всего стали интересоваться спортивными играми — это первое место с динамикой 89%, интерес к моделированию сохранился, но динамика усилилась — это второе по популярности хобби (+42%) и добавилось новое увлечение — лепка (+41%). Стремительный рост продаж товаров для детского спорта может быть связан с расширением ассортимента, появлением новых продавцов, а также популярностью спорта как дополнительной активности у взрослых.