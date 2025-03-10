Аналитики узнали, сколько россиян сталкиваются с проблемами в браке

Большинство россиян, состоящих в официальном или гражданском браке, никогда не посещали семейного психолога (86%), но почти четверть из них (23%) хотели бы это сделать. При этом 83% граждан сталкиваются в семейной жизни с теми или иными проблемами. Такими данными с РБК Life поделились в Аналитическом центре НАФИ.
Опрошены 1000 человек в возрасте старше 18 лет, состоящие в официальном или гражданском браке. Выборка построена на данных Росстата и репрезентирует жителей страны, состоящих в официальном или гражданском браке по полу, возрасту и федеральному округу.
Среди главных причин, которые мешают парам обратиться за помощью, названы такие:
- не видят такой необходимости и считают, что можно решить проблемы самостоятельно (38% россиян, состоящих в браке),
- слишком высокая стоимость консультаций (27% участников исследования).
- не знают, как найти хорошего специалиста (18% респондентов).
В 2024 году в России распадались 8 из 10 браков. Сегодня в качестве одной из мер для решения такой проблемы на государственном уровне рассматривается привлечение психологов.
Исследование Аналитического центра НАФИ, проведенное совместно с компанией «Ингосстрах» и сетью клиник «Будь Здоров» выявило, что россияне, состоящие в браке, не привыкли посещать семейного психолога. Обращались к специалисту для решения проблем в отношениях (один или несколько раз) 9% респондентов, и лишь 3% участников опроса посещают со своим партнером психолога регулярно. Чаще такой опыт есть у людей в возрасте 30−44 лет, имеющих несовершеннолетних детей, людей с самым высоким уровнем дохода.
Типичный портрет состоящего в браке россиянина, не посещавшего семейного психолога и не видящего в этом необходимости, — мужчина в возрасте от 60 лет, не имеет высшего образования, за свою жизнь был женат более двух раз, проживает с нынешней супругой более 10 лет и доволен отношениями с ней.
Почти каждый четвертый россиянин, состоящий в браке (23%), не обращался к семейному психологу, но хотел бы это сделать. Чаще в этом признаются женщины, молодые люди в возрасте 18−29 лет, люди имеющие высшее образование, родители несовершеннолетних детей и те, кто в настоящее время недоволен сложившимися отношениями с супругом или супругой.
«Современное общество нередко воспринимает развод как быстрый выход из сложных отношений, тогда как работа над ними требует времени и усилий. Разрыв кажется проще из-за стремления к личному комфорту, но это не устраняет корень проблем, которые могут повториться в новых союзах. Семейная терапия помогает разобраться в конфликтах, улучшить коммуникацию и укрепить отношения, но многие пары относятся к ней скептически из-за страха осуждения или недоверия к специалистам», — пояснила редакции клинический психолог и специалист клиники «Будь Здоров» Ольга Уманова.
Подавляющее большинство россиян, состоящих в браке (83%), признались, что сталкиваются с теми или иными проблемами в семейной жизни:
- непонимание и связанные с ним конфликты — 32%,
- финансовый стресс и связанные с ним конфликты — 27%,
- вредные привычки и зависимости — 23%,
- разные взгляды на воспитание детей — 20%,
- отсутствие поддержки со стороны партнера — 25%.
Не сталкиваются с проблемами в отношениях 17%. Об отсутствии каких либо проблем в браке почти в два раза чаще заявляют мужчины (21% против 12% женщин).
Есть ряд проблем, которые в равной степени называют и мужчины, и женщины:
- проблемы в интимной жизни,
- разные взгляды на воспитание детей,
- конфликты на почве финансового стресса,
- вмешательство других членов семьи в отношения,
- «остывание» чувств.
«Семья проходит через различные кризисы, и не всегда удается решить их самостоятельно, что может привести к нарастанию конфликтов и снижению удовлетворенности отношениями. Семейная терапия создает безопасное пространство для решения этих проблем, помогая наладить коммуникацию, разобраться в ролях и обязанностях, а также укрепить эмоциональные связи», — отметила психолог-консультант и гештальт-терапевт сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Надежда Байцурова.
Аналитики в ходе опроса определили препятствия, мешающие россиянам обратиться к семейному психологу:
- не видят такой необходимости и считают, что можно решить проблемы самостоятельно — 38%,
- слишком высокая стоимость консультаций — 27%,
- не знают, как найти хорошего специалиста — 18%,
- отсутствие со стороны партнера поддержки идеи обратиться к психологу — 16%.
Мужчины чаще женщин не видят необходимости в походе к психологу (43% против 32% женщин) и считают, что это не поможет решить проблемы (16% против 10% женщин).
В свою очередь, женщины чаще мужчин заявляют о том, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (24% против 8% мужчин) и о том, что не знают, как найти хорошего специалиста (22% против 13% мужчин).
«Исследование показало, что россияне по-прежнему сталкиваются с барьерами при обращении к семейному психологу: женщины чаще осознают необходимость помощи, но нередко встречают сопротивление партнера, тогда как мужчины предпочитают решать проблемы самостоятельно. Важно менять подход к подаче информации с учетом гендерных особенностей, преподнося терапию как инструмент личностного роста, а не “спасение отношений”. Акцент на практических выгодах — снижение конфликтов, улучшение работы и финансовой стабильности — поможет изменить восприятие. Успешные примеры мужчин, использующих психологическую поддержку, способны разрушить стереотипы и сделать такую помощь более приемлемой для мужчин», — полагает Аделя Кавеева, старший руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ.
Ранее семейный и кризисный психолог Татьяна Ануфриева перечислила признаки приближающегося развода:
- супруги чувствуют безразличие друг к другу;
- перестали общаться друг с другом;
- муж и жена перестали касаться друг друга;
- рядом с партнером возникает чувство одиночества;
- кто-то один или оба избегают близости;
- звучит постоянная критика в адрес одного со стороны другого или обоюдная критика;
- высказывание презрения, насмешки, уничижительные замечания по отношению друг к другу или одному из супругов.
Психолог предупредила, что партнеры не пытаются договориться друг с другом, а ситуация станет тупиковой. При тревожных сигналах надо поставить свои обиды и эмоции на паузу и садиться «за стол переговоров».