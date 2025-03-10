Аналитики узнали, сколько россиян сталкиваются с проблемами в браке

«Современное общество нередко воспринимает развод как быстрый выход из сложных отношений, тогда как работа над ними требует времени и усилий. Разрыв кажется проще из-за стремления к личному комфорту, но это не устраняет корень проблем, которые могут повториться в новых союзах. Семейная терапия помогает разобраться в конфликтах, улучшить коммуникацию и укрепить отношения, но многие пары относятся к ней скептически из-за страха осуждения или недоверия к специалистам», — пояснила редакции клинический психолог и специалист клиники «Будь Здоров» Ольга Уманова.