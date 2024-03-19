Аналитики сообщили о снижении числа курящих людей в России

«В течение пяти лет доля потребителей вейпов и нагреваемого табака среди курильщиков выросла с 0,3% до 17,5%, а их абсолютная численность — в 46 раз, до 4,5 млн человек. Таким образом, сейчас каждый шестой российский курильщик употребляет электронные сигареты. И если поначалу эти девайсы использовали преимущественно молодежь в мегаполисах либо курильщики, желающие постепенно отказаться от пагубной привычки, то теперь круг потребителей расширился и на более старшие возрастные группы. Часто они рассматривают электронки не как альтернативу, а в качестве дополнения к обычным сигаретам. Опасность использования электронных сигарет, а тем более в случае их сочетания с обычным табакокурением, заключается в том, что их потребители не всегда способны контролировать дозу поглощаемого никотина и других вредных веществ», — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.