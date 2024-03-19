Аналитики сообщили о снижении числа курящих людей в России

Аналитики службы указали, что благодаря ужесточению правил реализации и потребления табачной продукции, а также поступательному повышению акцизов доля никотинозависимых граждан стабильно снижается. По данным исследования, если в доковидный 2019 год табачной зависимости было подвержено 24,2% российского населения старше 15 лет, то в 2022 году — уже 21,5%, а в 2023 году — только 21,1%. Таким образом, количество курильщиков в России за последние пять лет уменьшилось на 12,8%, или на 3,7 млн, до 25,5 млн.
Однако, несмотря на сокращение распространенности курения в целом, электронные сигареты завоевывают все большую аудиторию, продолжают эксперты. Еще в 2019 году они были сравнительной редкостью, особенно за пределами крупнейших городов, и их потребляли всего 0,1% россиян, или 0,3% среди всех курильщиков. К 2022 году доля любителей электронных сигарет среди всего населения возросла до 3,6%, среди курильщиков — до 16,7%, а в 2023 году она достигла 3,7% и 17,5% соответственно.
«В течение пяти лет доля потребителей вейпов и нагреваемого табака среди курильщиков выросла с 0,3% до 17,5%, а их абсолютная численность — в 46 раз, до 4,5 млн человек. Таким образом, сейчас каждый шестой российский курильщик употребляет электронные сигареты. И если поначалу эти девайсы использовали преимущественно молодежь в мегаполисах либо курильщики, желающие постепенно отказаться от пагубной привычки, то теперь круг потребителей расширился и на более старшие возрастные группы. Часто они рассматривают электронки не как альтернативу, а в качестве дополнения к обычным сигаретам. Опасность использования электронных сигарет, а тем более в случае их сочетания с обычным табакокурением, заключается в том, что их потребители не всегда способны контролировать дозу поглощаемого никотина и других вредных веществ», — подчеркнула президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Высоким спросом электронные сигареты пользуются на Северо-Западе и в Центральной России — прежде всего в двух столицах. Реже всего человека с испарителем или системой нагревания табака можно встретить на Кавказе.
Наибольшей популярностью электронные сигареты пользуются в Магаданской области, Москве, Астраханской области, Севастополе, Санкт-Петербурге, Курской и Архангельской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях и Ульяновской области. Менее всего склонны использовать современные курительные устройства в Ингушетии и Чечне, Забайкалье, Калмыкии, Туве, Пензенской области, Карачаево-Черкесии и Алтае.
Расчеты основаны на данных Росстата о распространенности курения среди российского населения. Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России, респондентами выступили лица в возрасте от 15 лет и старше.