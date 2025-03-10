Аналитики рассказали, что дети чаще всего используют ИИ для обучения

Когда речь идет о помощи с учебой, дети чаще всего обращаются к ИИ по математике. В 52% диалогов они просят решить задачи или объяснить темы. Также 39% вопросов касаются других предметов, таких как физика, химия и биология. Меньше всего запросов связано с русским языком (6%), литературой и английским языком (по 2%).