Аналитики рассказали, что дети чаще всего используют ИИ для обучения

Согласно данным исследования, большинство детей интересуются, как накопить деньги. В 56% случаев они спрашивают у ИИ о способах накопления. Среди популярных целей для накопления денег выделяются мобильные телефоны, компьютеры, питбайки, квадроциклы и поездки с друзьями.
«Среди самых популярных целей для накопления — мобильный телефон, компьютер, питбайк, подарок, квадроцикл, наушники, а также цель оплатить поездку с друзьями в другой город и реализовать свою мечту», — отмечается в отчете.
Когда речь идет о помощи с учебой, дети чаще всего обращаются к ИИ по математике. В 52% диалогов они просят решить задачи или объяснить темы. Также 39% вопросов касаются других предметов, таких как физика, химия и биология. Меньше всего запросов связано с русским языком (6%), литературой и английским языком (по 2%).
Интересные факты также занимают детей, и 38% всех диалогов посвящены таким темам, как динозавры, космос, искусство и технологии. Наименее популярными остаются обсуждения книг и фильмов (5%).
Исследование охватило запросы детей в возрасте от 7 до 14 лет, владельцев карты «Джуниор» от Т-банка. Данные были собраны в период с июня 2024 года по февраль 2025 года.
Ранее сообщалось, что отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту.