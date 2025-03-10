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Аналитики рассказали, что дети чаще всего используют ИИ для обучения

Исследование, проведенное Т-банком в рамках проекта T-data, показало, что дети активно общаются с искусственным интеллектом (ИИ), задавая вопросы на различные темы. Основные направления их интересов — это общение и получение знаний, что составляет 70% всех диалогов. На втором месте — помощь с домашними заданиями (26%), а на третьем — финансовые советы (20%).

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно данным исследования, большинство детей интересуются, как накопить деньги. В 56% случаев они спрашивают у ИИ о способах накопления. Среди популярных целей для накопления денег выделяются мобильные телефоны, компьютеры, питбайки, квадроциклы и поездки с друзьями.

«Среди самых популярных целей для накопления — мобильный телефон, компьютер, питбайк, подарок, квадроцикл, наушники, а также цель оплатить поездку с друзьями в другой город и реализовать свою мечту», — отмечается в отчете.

Когда речь идет о помощи с учебой, дети чаще всего обращаются к ИИ по математике. В 52% диалогов они просят решить задачи или объяснить темы. Также 39% вопросов касаются других предметов, таких как физика, химия и биология. Меньше всего запросов связано с русским языком (6%), литературой и английским языком (по 2%).

Интересные факты также занимают детей, и 38% всех диалогов посвящены таким темам, как динозавры, космос, искусство и технологии. Наименее популярными остаются обсуждения книг и фильмов (5%).

Исследование охватило запросы детей в возрасте от 7 до 14 лет, владельцев карты «Джуниор» от Т-банка. Данные были собраны в период с июня 2024 года по февраль 2025 года.

Ранее сообщалось, что отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту.