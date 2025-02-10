Аналитики подсчитали, сколько собеседований требуется россиянам для поиска работы

С развитием технологий онлайн-собеседования становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Так, 17% респондентов в возрасте 18−24 и 25−34 лет предпочли бы дистанционный формат, если бы был выбор. Среди тех, кто выбирает онлайн-собеседования (26%), основные причины — экономия времени на дорогу (51%), возможность общаться в комфортной обстановке (49%) и гибкость в выборе времени встречи (41%). Также они отметили, что онлайн-собеседования позволяют рассматривать вакансии в других городах (38%) и сокращают расходы на дорогу (32%).