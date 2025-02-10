Аналитики подсчитали, сколько собеседований требуется россиянам для поиска работы

«Большинство работающих россиян (82%) при своем последнем поиске работы прошли от 1 до 3 собеседований, прежде чем трудоустроиться в компанию, 12% — от 4 до 6 собеседований, 3% — от 7 до 10. В среднем при последнем поиске работы респонденты проходили около трех собеседований,» — говорится в исследовании. Об этом в понедельник сообщили РИА Новости.
Большинство участников опроса предпочитают очные встречи. Они объясняют это тем, что личные встречи позволяют лучше установить контакт с рекрутером и работодателем (66%), оценить офис и корпоративную культуру компании (58%), а также создать более профессиональную атмосферу (36%). Многие считают, что живое общение помогает лучше донести свои навыки (35%) и легче воспринимать невербальные сигналы собеседника (31%). Некоторые выбирают очный формат из-за возможных технических проблем при онлайн-собеседованиях (12%).
С развитием технологий онлайн-собеседования становятся все более популярными, особенно среди молодежи. Так, 17% респондентов в возрасте 18−24 и 25−34 лет предпочли бы дистанционный формат, если бы был выбор. Среди тех, кто выбирает онлайн-собеседования (26%), основные причины — экономия времени на дорогу (51%), возможность общаться в комфортной обстановке (49%) и гибкость в выборе времени встречи (41%). Также они отметили, что онлайн-собеседования позволяют рассматривать вакансии в других городах (38%) и сокращают расходы на дорогу (32%).
Только 22% участников исследования сообщили, что им приходилось отменять или переносить собеседования. Основной причиной переноса как онлайн (41%), так и офлайн-собеседований (47%) стали непредвиденные личные обстоятельства. Еще 32% респондентов отменяли очные встречи из-за неуверенности в соответствии вакансии их навыкам, а 29% — дистанционные собеседования по той же причине.
Кроме того, 29% опрошенных отменили офлайн-собеседования из-за предложения от другой компании, а 24% сделали это в случае онлайн-встреч. Технические проблемы, такие как сложности с подключением к интернету, стали препятствием для 25% респондентов при прохождении онлайн-собеседований. Что касается очных встреч, 22% участников столкнулись с трудностями из-за плохой транспортной доступности места проведения собеседования.
Ранее сообщалось, что почти половине россиян (46%) важно, чтобы их партнеры в личных отношениях были успешны в карьере.