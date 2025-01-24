Аналитики назвали средний возраст жениха и невесты в России

По данным Реестра ЗАГС, в 2025 году подали 170 189 заявлений о браке. Средний возраст невесты составил 35,4 года, жениха — 37,5 года. Для 31% поженившихся брак оказался повторным.
В прошлом году люди женились раньше. Так, средний возраст невест тогда достиг 32,5 года, женихов — 34,6. Поженились тогда 2 623 469 пар. Повторный брак зарегистрировали 32%.
Также аналитики рассказали, что в этом году зафиксировали 148 472 заявления о рождении. Средний возраст мастери составил 29,8 года, отца — 29,4 года. С начала года родилось 859 двойняшек.
В 2024 году было подано 2 138 075 заявлений о рождении. Средний возраст матери был таким же, как и в этом году, а отца — 29,2 года. Родилось 18 147 двойняшек.
Кстати, в этом году одну из девочек назвали Лирикой. Необычные имена дали и нескольким другим детям.