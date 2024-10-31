Аналитики назвали самые пьющие регионы России

По данным издания, за январь—сентябрь в Чечне не было продано ни одной бутылки крепкого алкоголя. В число регионов, в которых продажи такого алкоголя в розницу, включая общепит, также оказались низкими, вошли и другие республики Северного Кавказа. Помимо них низкие показатели продаж крепкого алкоголя также в Туве (в среднем 2,5 л на человека), Адыгее (3,4 л) и Саратовской области (3,6 л).
Как пишет ТАСС, самыми пьющими регионами России, в которых объем продаж крепкого алкоголя находится на уровне 10−12 л, являются Чукотка, Сахалинская область, Республика Коми и Карелия. В среднем по России за девять месяцев на одного человека приходилось 5,8 л крепкого алкоголя, проданного в розницу.
Ранее в своем отчете Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) писал, что за последние 20 лет в России доля тех, кто не употребляет алкоголь, выросла в 1,8 раза. Если в 2004 году таким образом отвечали 27% участников опроса, то в 2024 году их доля выросла до 48%.