Аналитики назвали самые пьющие регионы России

По данным издания, за январь—сентябрь в Чечне не было продано ни одной бутылки крепкого алкоголя. В число регионов, в которых продажи такого алкоголя в розницу, включая общепит, также оказались низкими, вошли и другие республики Северного Кавказа. Помимо них низкие показатели продаж крепкого алкоголя также в Туве (в среднем 2,5 л на человека), Адыгее (3,4 л) и Саратовской области (3,6 л).