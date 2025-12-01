Аналитики назвали самые интересные имена новорожденных в 2025 году

Самыми редкими женскими именами за это время оказались Эмилика, Зулейха-Захра, Багдагюль, Дангина, Айыллана Куо. Среди мужских аналитики выделили Давиджон, Габриэль Луи, Лечи, Абдушарип, Аббосулло.
Чаще всего девочек называли Софиями. В стране зафиксировало 19 244 малышек с таким именем. Также популярными именами оказались Ева (16 645 детей), Анна (15 913), Мария (14 016), Варвара (13 806).
Сыновей россияне чаще всего называли Михаилами. Такое имя дали 22 529 мальчикам. Также в список популярных вошли Александр (20 088), Артем (17 616), Матвей (15 088), Тимофей (13 751).
