Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики назвали самые интересные имена новорожденных в 2025 году

Реестр ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в этом году. Данные приведены за 1 января-1 декабря 2025 года.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Самыми редкими женскими именами за это время оказались Эмилика, Зулейха-Захра, Багдагюль, Дангина, Айыллана Куо. Среди мужских аналитики выделили Давиджон, Габриэль Луи, Лечи, Абдушарип, Аббосулло.

Чаще всего девочек называли Софиями. В стране зафиксировало 19 244 малышек с таким именем. Также популярными именами оказались Ева (16 645 детей), Анна (15 913), Мария (14 016), Варвара (13 806).

Сыновей россияне чаще всего называли Михаилами. Такое имя дали 22 529 мальчикам. Также в список популярных вошли Александр (20 088), Артем (17 616), Матвей (15 088), Тимофей (13 751).

Тем временем эксперт рассказала, какие льготы доступны работающим мамам в России.