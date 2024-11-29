Аналитики назвали популярные зарубежные направления для горнолыжного отдыха

До этого, 14 ноября, сообщалось, что самым бюджетным вариантом путешествия на Новый год может стать поездка в Самару и Минеральные Воды. А больше всего денег россияне потратят, если отправятся в Сочи и Калининград. Об этом говорилось в результатах исследования сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки ж/д и авиабилетов «Купибилет».