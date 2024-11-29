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Аналитики назвали популярные зарубежные направления для горнолыжного отдыха

Эксперты из МТС Travel 28 ноября рассказали о популярных направлениях для горнолыжного отдыха, которые способны заменить европейские курорты.

Источник: Агентство «Москва»

Одними из наиболее популярных направлений являются страны Закавказья. В Грузии и Азербайджане находится большое количество горнолыжных курортов с разнообразными трассами для сноубордов и горных лыж. Базы отдыха также предоставляют своим гостям большое количество зимних забав, экскурсий и спа-процедур. Стоимость проживания в этом районе составляет около 15 тыс. рублей в сутки.

В Казахстане находится самый крупный горнолыжный курорт Центральной Азии — Шымбулак, который предоставляет для своих посетителей восемь трасс общей протяженностью более 3,5 км, тренировочные площадки для скалолазания и прочие активности. В целом большинство курортов Казахстана располагаются поблизости от Алматы. Стоимость жилья в феврале в городе Ой-Карагай, отметили эксперты, начинается от 3,3 тыс. рублей в сутки.

Достойную конкуренцию европейским базам отдыха могут составить Турция и Япония, в которой также находится много различных горнолыжных баз отдыха. Сезон обычно начинается в середине декабря и заканчивается в апреле. Устроиться в японском отеле на склоне Нисэко на острове Хокайдо можно за 20 тыс. рублей в сутки.

Накануне эксперты назвали самые популярные у туристов с детьми горнолыжные курорты России. Ими стали «Роза Хутор», «Шерегеш», «Архыз» и «Абзаково».

До этого, 14 ноября, сообщалось, что самым бюджетным вариантом путешествия на Новый год может стать поездка в Самару и Минеральные Воды. А больше всего денег россияне потратят, если отправятся в Сочи и Калининград. Об этом говорилось в результатах исследования сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и сервиса покупки ж/д и авиабилетов «Купибилет».