Аналитики: 55% женщин не хотели бы получить на 8 Марта цветы

Как рассказали «Снобу» аналитики сервиса Mamba, наихудшим подарком 39% женщин считают виртуальные открытку или букет. 35% не хотели бы получить набор из супермаркета с гелем для душа и кремом. Они считают, что это банально и скучно. Еще 24% респонденток разочаровываются, получая подарок, выбранный без учета их вкусов. 23% не любят, когда его покупают в последний момент. В антирейтинг виновниц торжества попали также завтрак в постель и сертификаты.