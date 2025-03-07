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Аналитики: 55% женщин не хотели бы получить на 8 Марта цветы

Мужчины обычно на 8 Марта дарят женщинам букеты, но мечтают о цветах далеко не все дамы. Это выяснили аналитики.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как рассказали «Снобу» аналитики сервиса Mamba, наихудшим подарком 39% женщин считают виртуальные открытку или букет. 35% не хотели бы получить набор из супермаркета с гелем для душа и кремом. Они считают, что это банально и скучно. Еще 24% респонденток разочаровываются, получая подарок, выбранный без учета их вкусов. 23% не любят, когда его покупают в последний момент. В антирейтинг виновниц торжества попали также завтрак в постель и сертификаты.

Нередко дамы раздражаются из-за подарков «для галочки» (30%). Каждую пятую злит фраза: «Я думал, это не так важно».

Также аналитики выяснили, что 37% мужчин планируют провести праздник с любимой. При этом не с кем отметить праздник 35% респондентов. 14% планируют провести 8 марта с семьей. Еще 7% прячутся от праздничной суеты на даче, в бане или на рыбалке.

27% женщин мечтают провести 8 Марта с любимым человеком, еще 20% планируют семейные посиделки. 15% хотят отметить с подругами. У 8% в планах шопинг и в спа.

Интересно, что 65% мужчин беспроигрышным вариантом считают цветы, но их хотят получить только 45% женщин. Еще 18% представителей мужского пола считают лучшим подарком себя, поскольку любовь — это самый драгоценный ресурс. Женщины же мечтают о путешествии или романтическом свидании (35%), украшениях (21%), деньгах (14%), а также квартире или машине (12%).

Также опрос показал, что 14% мужчин планируют подарить возлюбленной секс, но среди женщин этот вариант считают хорошим подарком лишь 7%.

Если говорить о финансовых затратах, 45% мужчин планируют потратить от 1 000 до 3 000 рублей, 20% — до 5 000, еще 16% — до 10 000. А вот дамы чаще всего мечтают о подарке дороже 50 000 (26%) или стоимостью 20 000−50 000 рублей (14%).

Тем временем основательница агентства LUMO и кандидат психологических наук Сима Мусатова рассказала, какие подарки действительно обрадуют женщин.