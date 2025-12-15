Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик заявил об игре Запада в ядерную рулетку

Аналитик Уотсон: Запад играет в ядерную рулетку в попытке дестабилизировать Россию.

Источник: Reuters

Аналитик Алан Уотсон заявил, что Запад играет в ядерную рулетку в попытке дестабилизировать Россию. Об этом он написал в социальной сети Х.

Эксперт подчеркнул, что на фоне «непреклонности Запада и Украины» Россия продолжит наступление по всей линии соприкосновения. В это время украинская оборона рушиться, сказал он.

Уотсон добавил, что европейские политики на встрече в Лондоне критиковали мирные инициативы по Украине президента США Дональда Трампа.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию из-за российского наступления. По его словам, в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала спецоперации на Украине.