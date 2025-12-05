Популярные темы
Аналитик объяснил реакцию парламента Бельгии на отказ передать активы России ЕК

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров объяснил в беседе с RT, почему бельгийские парламентарии аплодировали премьер-министру страны Барту де Веверу после его речи об отказе передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии без гарантий.

Источник: Didier Lebrun/IMAGO/TASS

«Я думаю, что позиция Бельгии не меняется, несмотря на давление на неё со стороны Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов», — отметил эксперт.

По его словам, если Бельгия примет подобное решение, то это будет воровством, что подорвёт доверие к стране.

«Плюс это грозит и конфискацией бельгийских активов, которые в России находятся, бельгийских фирм… Они не хотят, и парламентарии, в том числе, рисковать своей репутацией и дальнейшим судьбой функции государства Бельгии на финансовых рынках ради смутных представлений о том, что Украина продержится и чуть ли не будет побеждать Россию. В это уже никто не верит. Вот это всё объясняет осторожную позицию Бельгии. Поэтому отсюда такая реакция и бельгийского премьер-министра, и депутатов бельгийского парламента», — заключил Фёдоров.

Ранее телеканал VRT сообщил, что парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ передать активы России ЕК.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьёзно относится к опасениям Барта де Вевера касательно использования замороженных российских активов. Он отметил, что 6 декабря отправится в Брюссель для переговоров.