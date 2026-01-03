Аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на Россию

Главный редактор «Нефти и Капитала» Владимир Бобылев добавил, что хотя прямых активов у России в Венесуэле сейчас нет, конфликт грозит заморозкой долгов и сокращением экспорта российской нефти, критически важной для венесуэльской нефтедобычи, объёмы которого в 2024 году достигали 2,8 млн тонн. Он подчеркнул, что радикальное снижение цен на нефть было бы крайне негативным для России.