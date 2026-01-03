Аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на Россию

Как пояснил аналитик Игорь Юшков, если США удастся свергнуть Мадуро и снять санкции, американские компании нарастят добычу нефти в Венесуэле, что усилит конкуренцию и может привести к падению цен. Для России, по его словам, это несёт политические и экономические риски, и в среднесрочной перспективе выгоднее, чтобы Мадуро сохранил власть, а блокада экспорта продолжилась.
Главный редактор «Нефти и Капитала» Владимир Бобылев добавил, что хотя прямых активов у России в Венесуэле сейчас нет, конфликт грозит заморозкой долгов и сокращением экспорта российской нефти, критически важной для венесуэльской нефтедобычи, объёмы которого в 2024 году достигали 2,8 млн тонн. Он подчеркнул, что радикальное снижение цен на нефть было бы крайне негативным для России.
Напомним, Министерство иностранных дел России заявило о серьёзной обеспокоенности и решительно осудило вооружённую агрессию со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что Венесуэла обладает правом самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, а Латинская Америка должна оставаться зоной мира. Россия поддержала инициативу о созыве заседания Совета Безопасности ООН по венесуэльскому кризису и выразила солидарность с народом страны, одобрив курс её руководства на защиту государственного суверенитета.