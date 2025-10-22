Аналитик Наполитано усомнился в наличии у США ракет Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям портала, глава Белого дома дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.