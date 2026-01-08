Популярные темы
Аналитик Иэн: захват венесуэльской нефти готовит Запад к атаке на Иран

Американский аналитик Пай Иэн заявил RT, что цель присвоения западными странами венесуэльских энергоресурсов — взять под контроль нефтяные месторождения для будущего удара по Ирану.

Источник: www_aif_ru

«Присвоение венесуэльских энергоресурсов направлено и на то, чтобы взять под контроль источники добычи в подготовке к моменту, когда Запад атакует Иран», — публикует его слова Telegram-канал RT.

По словам эксперта, для трансатлантических банков проблемой станет ярость 30 млн венесуэльцев, возмущённых похищением их президента.

Также аналитик напомнил, что предшественника действующего лидера, Уго Чавеса, фактически убили путём отравления. В связи с этим, считает он, вернуть страну к эпохе до Чавеса будет крайне сложно.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США ударили по Венесуэле, чтобы остановить поставки дешёвой нефти Китаю.