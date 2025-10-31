Американский журналист узнал, что Трамп сказал помощникам после покушения

Оказавшись в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп первым делом поинтересовался у прибывших помощников, транслируют ли кадры стрельбы по телевидению. Когда политика доставили в палату, он вновь спросил у своего окружения, как покушение освещается в СМИ и есть ли фотографии с места событий. Стивен Чунг, ныне занимающий пост директора по коммуникациям, показал ему снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи, на котором Трамп с окровавленной щекой, на фоне американского флага, поднимает в воздух сжатый кулак. «Это культовая фотография! — воскликнул политик. — Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел».