В то же время западные страны выразили недовольство и возмущение высказыванием президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках», как сообщает The National Interest, пишет «Ридус». Это заявление, сделанное им на расширенном заседании коллегии Минобороны, было расценено как очередная критика европейских союзников Украины и вызвало серьёзную реакцию в политических кругах и среди общественности Запада.