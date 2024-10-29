Американский студент нашел затерянный город майя

Иногда большое открытие может скрываться на самом видном месте и ждать лишь свежего взгляда. Именно так американский студент сумел обнаружить целый город цивилизации майя: он просто изучил открытые данные.
Про грандиозное открытие рассказало издание The Independent. Данные, которые изучил студент — результат лазерного сканирования поверхности региона Кампече. Такую технологию используют археологи, чтобы обнаружить аномалии в почве на полуострове Юкатан.
Как оказалось, под поверхностью мексиканского леса скрываются остатки почти 7 тысяч построек, включая несколько пирамид.
До этого археологам приходилось изучать территорию буквально вручную, проверяя, есть ли под густой растительностью камни, которые могут оказаться частью индейской постройки.
Но Лука Олд-Томас, магистрант Университета северной Аризоны, воспользовался методом, который стал доступен ученым совсем недавно: он изучил результаты сканирования мексиканских лесов, которое провели в 2013 году совсем с другой целью — замерить уровень углекислого газа на местности.
«На 16-й странице результатов поиска в гугле я случайно нашел данные лазерного исследования, которое провела мексиканская организация, занимающаяся защитой окружающей среды», рассказал студент.
Люк решил, что данные можно использовать с другой целью, и не прогадал: он нашел целый город, в котором индейцы майя жили, вероятно, с 250 по 900 год нашей эры.
«О нем не знало ни правительство, ни ученые», — рассказывает Люк. Вполне вероятно, что обнаруженное поселение было не просто крупным городом, но даже выполняло функции столицы.
Люк уже изложил первые результаты своих исследований в научном журнале The Antiquity, и намерен продолжать изучать свое открытие. Он уверен, что город интересен не только как новая страница в истории майя, но и как наглядное пособие для современных урбанистов: в этом поселении огромное количество человек жило на достаточно небольшой площади, и градостроительные практики древности могут подстегнуть воображение современных градостроителей, считает юноша.
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