Американский студент нашел затерянный город майя

Люк уже изложил первые результаты своих исследований в научном журнале The Antiquity, и намерен продолжать изучать свое открытие. Он уверен, что город интересен не только как новая страница в истории майя, но и как наглядное пособие для современных урбанистов: в этом поселении огромное количество человек жило на достаточно небольшой площади, и градостроительные практики древности могут подстегнуть воображение современных градостроителей, считает юноша.