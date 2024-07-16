Американский стартап Savor создал масло из воздуха. Как его получают

Ранее в Великобритании изготовили полезный сыр из желтого гороха и без молока. Создатели сыра отмечают, что по вкусу их гороховый сыр похож на чеддер, благодаря использованию ароматизаторов, которые маскируют привкус желтого горошка. Ученые также уверяют, что такой сыр полезнее других видов веганского сыра: обычно он изготавливается из кокосового масла, из-за чего в нем много жиров и мало белка. Желтый горох богат белком, поэтому и в «сыре из гороха» его гораздо больше, чем в веганском.