Американский стартап Savor создал масло из воздуха. Как его получают

Калифорнийский стартап Savor, который финансируется миллиардером Биллом Гейтсом, представил новую альтернативу сливочному маслу — из углекислого газа. Об этом сообщает The Guardian.
Компания утверждает, что производство такого «масла» оставляет значительно меньший углеродный след по сравнению с традиционными продуктами, так как для его производства не требуются коровы.
При изготовлении такого продукта используется термохимический процесс, который позволяет выделять молекулы жира из углекислого газа, водорода и кислорода. Этот метод позволяет производить различные безмолочные продукты, такие как мороженое, сыр и молоко, а теперь и сливочное масло.
Сокращение потребления молочных продуктов является важным шагом в снижении воздействия на окружающую среду. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на животноводческую отрасль приходится 14,5% глобальных выбросов парниковых газов.
Альтернативные молоку и мясу продукты набирают всю большую популярность, но их вкусовые качества часто вызывают вопросы у потребителей. Savor заявляет, что их продукт по вкусу не уступает настоящему сливочному маслу — по крайней мере, так утверждают участники слепых дегустаций.
Исполнительный директор Savor Кэтлин Александер сообщила, что компания в настоящее время ожидает одобрения от регулирующих органов. Это позволит начать продажи «масла» уже в 2025 году. Главная сложность для стартапа — убедить потребителей в том, что такие синтетические жиры безвредны для организма и не наносят ущерб экологии.
Главный «амбассадор» такого масла, Билл Гейтс, отметил, что лабораторно произведенные жиры и масла могут значительно сократить углеродный след и помочь в достижении климатических целей. Он также добавил, что продукт действительно вкусный, так как химически аналогичен настоящему маслу.
Ранее в Великобритании изготовили полезный сыр из желтого гороха и без молока. Создатели сыра отмечают, что по вкусу их гороховый сыр похож на чеддер, благодаря использованию ароматизаторов, которые маскируют привкус желтого горошка. Ученые также уверяют, что такой сыр полезнее других видов веганского сыра: обычно он изготавливается из кокосового масла, из-за чего в нем много жиров и мало белка. Желтый горох богат белком, поэтому и в «сыре из гороха» его гораздо больше, чем в веганском.