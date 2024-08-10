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Американский соул-музыкант Леон Бриджес анонсировал четвертый альбом Leon

Американский автор-исполнитель Леон Бриджес объявил о скорой премьере нового лонгплея. Работа получила название Leon в честь самого музыканта, а ее выход запланирован на 4 октября.

Релиз альбома состоится на лейбле Columbia Records, сообщает NME. Его продюсерами выступили Айан Фитчук (работал с Бейонсе, Кейси Масгрейвз, Пинк и прочими) и Дэниэл Ташиан. Запись велась в студии El Desierto в Мексике.

По словам Леона, многие из новых песен были написаны еще во времена его работы над предыдущей пластинкой Gold-Diggers Sound (2021). Хотя они не вписывались в тот лонгплей, музыкант не хотел насовсем отказываться от этих песен, в том числе потому что считает их «лучшим, что он когда-либо создал».

Тематически альбом посвящен детству Бриджеса и описывает «дни, когда все было проще». Музыкант заявил, что песни расскажут о его детстве в Форт-Уэрте (город в Техасе) и событиях, которые сделали его тем человеком, который существует сегодня. По мнению Леона, это соул «в самом истинном значении», так как он вложил душу в каждый из этих треков.

В альбом войдут следующие композиции:

When A Man Cries
That’s What I Love
Laredo
Panther City
Ain’t Got Nothing On You
Simplify
Teddy’s Tune
Never Satisfied
Peaceful Place
Can’t Have It All
Ivy
Ghetto Honeybee
God Loves Everyone.

Ранее альбом, названный в честь самого себя, анонсировал канадский поп-музыкант Шон Мендес.