Американский соул-музыкант Леон Бриджес анонсировал четвертый альбом Leon

Тематически альбом посвящен детству Бриджеса и описывает «дни, когда все было проще». Музыкант заявил, что песни расскажут о его детстве в Форт-Уэрте (город в Техасе) и событиях, которые сделали его тем человеком, который существует сегодня. По мнению Леона, это соул «в самом истинном значении», так как он вложил душу в каждый из этих треков.