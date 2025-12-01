Американский сенатор прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, комментируя заявления экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ударного оружия на Украине, заявил, что подобный сценарий, как и вступление страны в НАТО, нереалистичен и выходит за рамки возможностей.
Ранее Залужный в статье для британской газеты Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
«Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут», — написал Грэм* в соцсети Х.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.