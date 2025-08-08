Американский рэпер оказался в зоне атаки дронов ВСУ в Сочи

В курортном районе «Сириус» обстановка оставалась спокойной, однако в отеле «Мантера», где проживает артист, гостей попросили выйти из номеров и временно собраться в лобби до завершения тревоги. Охрана музыканта приняла решение не покидать апартаменты стоимостью около миллиона рублей за ночь. Несмотря на инцидент, Akon продолжает подготовку к концерту, который должен пройти вечером 8 августа во дворце спорта «Айсберг».