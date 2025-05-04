Американский кардинал счел неуместной публикацию Трампа в папских одеждах

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social свое изображение в образе понтифика: в белой папской сутане — длинной одежде на пуговицах со стоячим воротником, с золотым крестом на груди и в католической митре (папский головной убор), на правом безымянном пальце можно заметить кольцо рыбака — символ папской власти.