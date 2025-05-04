Американский кардинал счел неуместной публикацию Трампа в папских одеждах

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Американский кардинал архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан назвал неуместной публикацию президента США Дональда Трампа в образе Папы Римского.
«Он произвел не лучшее впечатление, это неуместно», — сказал иерарх журналистам в Риме, где он находится на собраниях кардиналов (конгрегации) перед конклавом (выборы Папы Римского), который начнется 7 мая.
Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social свое изображение в образе понтифика: в белой папской сутане — длинной одежде на пуговицах со стоячим воротником, с золотым крестом на груди и в католической митре (папский головной убор), на правом безымянном пальце можно заметить кольцо рыбака — символ папской власти.
Президент США не стал сопровождать изображение, скорее всего сгенерированное при помощи нейросети, какой-либо подписью. Однако после кончины Папы Римского Франциска, на чьих похоронах был и американский президент, Трамп уже шутил, что хотел бы стать понтификом.