Американский драматург пожертвовал £1 млн, чтобы спасти дом дочери Шекспира

Я всегда любил Шекспира, он величайший гений. Шекспир стал центром моей жизни. Я написал книгу о Шекспире и три пьесы, так или иначе связанные с ним. В каждой пьесе, которую я написал, всегда есть какая-нибудь цитата из Шекспира. Это стало моей визитной карточкой.