Американский драматург пожертвовал £1 млн, чтобы спасти дом дочери Шекспира

Благотворительный фонд, который заботится об исторических шекспировских памятниках в Стратфорде-на-Эйвоне (графство Уорикшир, Великобритания), получил беспрецедентное пожертвование в размере £1 миллиона (более 119 млн рублей) от американского драматурга Кена Людвига, лауреата престижной премии «Оливье».
Сообщается, что теперь фонд «Место рождения Шекспира» (Shakespeare Birthplace Trust) сможет оплатить важнейшие работы по сохранению усадьбы Холл-Крофт, дома дочери Шекспира Сюзанны.
Усадьба, один из последних законченных образцов якобинской архитектуры, была построена в 1613 году. В наше время здание находится в критическом состоянии, из-за того, что стальные балки, установленные в прошлом веке для поддержки крыши, постепенно уходят в землю.
Находясь с визитом в Стратфорде, Людвиг почувствовал, что должен помочь, когда услышал о бедственном положении здания. Драматург, внесший пожертвование, объяснил свой щедрый поступок беспрецедентной любовью к Шекспиру.
Я всегда любил Шекспира, он величайший гений. Шекспир стал центром моей жизни. Я написал книгу о Шекспире и три пьесы, так или иначе связанные с ним. В каждой пьесе, которую я написал, всегда есть какая-нибудь цитата из Шекспира. Это стало моей визитной карточкой.
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