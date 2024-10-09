Американский астронавт снял северное сияние из космоса

Заснял это зрелище американец, кстати, из-за урагана «Милтон»: астронавты должны были вернуться на Землю как раз 7 октября, но из-за непогоды обратный вылет отложили до 13. Астронавт поделился видео в социальной сети X (бывший твиттер) с таким комментарием: «Я скучаю по семье и друзьям, но если бы я улетел на Землю, мы все не увидели бы эту безумную красоту».