Американский астронавт снял северное сияние из космоса

Северное сияние очень красиво выглядит даже, если смотреть на него с поверхности Земли — представьте, насколько роскошным это зрелище будет из космоса!
Теперь не нужно и представлять: видео северного сияния в космосе запечатлел американский астронавт Мэттью Доминик. Мужчина заснял северное сияние в ночь с 7 на 8 октября с борта Международной космической станции, а точнее — через иллюминатор пристыкованного к станции космического корабля Dragon Endeavour.
Ролик, снятый в технике «таймлапс» (то есть очень замедленная съемка многих часов, которая потом проигрывается с ускорением, или, в случае Доминика, и вовсе много фотографий, из которых монтируется видео), позволяет увидеть всполохи зеленого, красного и сиреневого, огибающие нашу планету.
Заснял это зрелище американец, кстати, из-за урагана «Милтон»: астронавты должны были вернуться на Землю как раз 7 октября, но из-за непогоды обратный вылет отложили до 13. Астронавт поделился видео в социальной сети X (бывший твиттер) с таким комментарием: «Я скучаю по семье и друзьям, но если бы я улетел на Землю, мы все не увидели бы эту безумную красоту».
А вот еще больше космической красоты: ранее показывали снимки-победители конкурса Astronomy Photographer of the Year 2024.