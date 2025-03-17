Американским ученым впервые удалось вырастить радужку глаза

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод выращивания искусственных тканей, которые работают как их естественные аналоги. С помощью новой технологии им удалось создать искусственную радужку глаза, которая может сжиматься и расширяться в нескольких направлениях, сообщила пресс-служба института.
Человек может двигаться благодаря скоординированным действиям волокон скелетных мышц, которые синхронно сокращаются и растягиваются. Обычные искусственные мышцы могут двигаться только в одном направлении. Это сильно ограничивает их применение при создании биогибридных роботов и сложных механических систем. Однако американским ученым удалось создать ткани, которые, подобно настоящим мышцам, способны выполнять сложные движения и двигаться в разных направлениях.
Биогибридные роботы — это машины, которые приводятся в движение искусственно выращенными мышечными волокнами.
Именно так была создана искусственная радужка. Для этого ученые применили метод штамповки, который был разработан исследовательской группой под руководством профессора Риту Раман. Ученые напечатали на 3D-принтере миниатюрный штамп с микроскопическими бороздками, вдавили его в гидрогель и заселили полученные бороздки мышечными клетками.
«Мы продемонстрировали первого робота, приводимого в движение скелетными мышцами, который генерирует силу более чем в одном направлении. Это стало возможным благодаря уникальному подходу с использованием штампов», — говорит Раман.
Когда команда исследователей стимулировала искусственную радужную оболочку импульсами света, мышца сокращалась в нескольких направлениях, подобно радужной оболочке человеческого глаза.
Ученые считают, что этот метод подходит не только для создания искусственных радужек глаза, но и для выращивания других сложных тканей, таких как нейроны и клетки сердца.
Ранее ученые Токийского университета создали роботизированное лицо с покровом из «живых» клеток человеческой кожи. Ткани представляют собой сочетание клеток человеческой кожи, выращенных на коллагеновом каркасе и помещенных на смоляную основу. Ученые предполагают, что новая технология «может способствовать развитию биогибридной робототехники». Эквивалент кожи может восстанавливаться за счет роста клеток без каких-либо пусковых механизмов. Тем не менее выращенная для робота кожа не идентична человеческой. У нее нет сенсорных функций и сосудов, по которым поступают питательные вещества. Такая кожа не может долго существовать на воздухе.