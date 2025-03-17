Американским ученым впервые удалось вырастить радужку глаза

Ранее ученые Токийского университета создали роботизированное лицо с покровом из «живых» клеток человеческой кожи. Ткани представляют собой сочетание клеток человеческой кожи, выращенных на коллагеновом каркасе и помещенных на смоляную основу. Ученые предполагают, что новая технология «может способствовать развитию биогибридной робототехники». Эквивалент кожи может восстанавливаться за счет роста клеток без каких-либо пусковых механизмов. Тем не менее выращенная для робота кожа не идентична человеческой. У нее нет сенсорных функций и сосудов, по которым поступают питательные вещества. Такая кожа не может долго существовать на воздухе.