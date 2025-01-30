Американский врач рассказал, как часто нужно принимать душ

Самый большой орган человека — это его кожа. Площадь ее поверхности составляет примерно от 1,4 до 1,9 м² — а если учесть все складки, рельеф пор и углубления около волосяных фолликул, это число может оказаться в 10 раз больше.
Кожа — первая линия обороны тела от вредоносных бактерий и микроорганизмов, которая старается содержать все внутренности нашего тела в чистоте, выводит вредные вещества наружу и старается не пропускать ничего лишнего внутрь.
Современный человек старается помогать своей коже: часто моется, использует специальные средства, увлажняет кожу и мажет ее разной уходовой косметикой. Но насколько все это действительно необходимо для нашего здоровья?
На этот вопрос попытался ответить американский врач и писатель Джеймс Хэмблин, который отказался от душа в традиционном понимании на пять лет. Сейчас Хэмблин снова моется, преподает в Йельском университете и выпустил книгу о гигиене кожи. CNN кратко пересказало, к каким выводам он пришел.
Если верить Хэмблину, основной эффект от разнообразных средств по уходу за кожей заключается в успешном маркетинге. Человеческая кожа становится чище благодаря механической чистке с помощью рук и воды, а гели, шампуни и все прочее лишь помогает нам лучше пахнуть.
Мыло помогает расщеплять жир, но, если речь идет о повседневной жизни и не о работе врача или повара, когда руки должны быть стерильными, даже если просто потереть ладони под струей воды, можно добиться достаточного эффекта.
Ученый также объясняет, что если мыться слишком часто, это тоже может вызвать проблемы. На человеческой коже находится богатая и разнообразная микрофлора, которая взаимодействует с организмом, и если смывать ее слишком часто, это может привести к проблемам.
«Микроорганизмы на вашей коже существуют в симбиозе с жирами и другими выделениями из кожи — и если постоянно воздействовать на кожу мылом и горячей водой, этот симбиоз нарушается», — поясняет Хэмблин. Иногда это нарушение может иметь положительный эффект, но если кожа склонна к воспалению, частое мытье только усугубит проблему. Ученый сравнил регулярное мытье с вырубкой леса, которая негативно влияет на почву.
Микрофлора нашей кожи и ее экосистема до сих пор изучены недостаточно, но чтобы уберечь себя от проблем, Хэмблин советует запомнить эти четыре принципа:
Купание и гигиена — разные вещи
Гигиена нужна, чтобы предотвратить распространение болезней, а очищение — более персонализированный процесс, наполненный важными для человека ритуалами.
В результате соблюдения правил гигиены (умывать руки после туалета, не сморкаться в кулак перед тем как пожать руку другого человека) вы лишь ограничите распространение болезнетворных бактерий.
А омовение и очищение своего организма ставит задачей чувство чистоты, свежести и обновленности — и психологический аспект здесь, возможно, даже важнее физиологического. Это не значит, что мыться плохо, просто для здоровья это не обязательно — поясняет ученый. Важно лишь не путать одно с другим и не забывать, что даже если человек плохо пахнет, он может быть безопасен для здоровья окружающих.
Нет четких правил, как принимать душ
Для кого-то это означает просто сполоснуться струей воды, другие тщательно натирают каждый сантиметр тела мочалкой и мылом, а большинство находится где-то в середине этой шкалы.
Кому-то нужно просто взбодриться с утра: для этого достаточно короткого душа или даже просто умыть лицо. Другие же не представляют, как начать или закончить день без 15-минутного душа. Главное — понимать, что выбор здесь — личное дело каждого.
Обычно, объясняет Хэмблин, человек перенимает эти привычки у родителей, а затем, повзрослев, адаптирует их под себя.
Маркетинг влияет на каждого
Помимо личных впечатлений гигиена тесно связана с социальными нормами — большинству людей важно, что о них подумают окружающие, и чистота и опрятность играют здесь не последнюю роль.
Но представление о том, что думают окружающие, в информационную эпоху порождается не столько в личных беседах, сколько из рекламы, телепередач и другого медиаконтента — и часть этой информации спустя годы мы неизбежно начинаем принимать за собственные мысли.
«Многие люди уверены, что необходимо принимать душ дважды в день и каждый раз, когда они потеют — а многие, кто принимает его реже, стесняются об этом рассказывать», — поясняет Хэмблин.
Все гигиенические продукты одинаковые
Конечно, они отличаются по запаху и ощущениям, но на этом различия заканчиваются: нужно выбрать что-то, от чего вам будет приятно, и отдавать себе отчет, что это единственное важное отличие: на громкие заявления о медицинской полезности автор советует не обращать внимания.
Тем, кому безразлично, как гигиенические средства пахнут и в какие бутылочки они разлиты, Хэмблин советует выбрать дешевый вариант и заказывать его онлайн: так хотя бы получится сэкономить.
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