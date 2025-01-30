Американский врач рассказал, как часто нужно принимать душ

А омовение и очищение своего организма ставит задачей чувство чистоты, свежести и обновленности — и психологический аспект здесь, возможно, даже важнее физиологического. Это не значит, что мыться плохо, просто для здоровья это не обязательно — поясняет ученый. Важно лишь не путать одно с другим и не забывать, что даже если человек плохо пахнет, он может быть безопасен для здоровья окружающих.