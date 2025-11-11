Американский рэпер выпустил альбом с Путиным на обложке

Альбом с таким оформлением сейчас доступен для предзаказа примерно за 60 долларов (около 5 тыс. рублей). Также есть аудиокассета за 20 долларов (около 1,6 тыс. рублей). На самих пластинках изображены отредактированные портреты Дональда Трампа, а также картинки со львом и свиньей с короткой стрижкой.