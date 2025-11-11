Популярные темы
Американский рэпер выпустил альбом с Путиным на обложке

Американский рэпер выбрал неожиданное изображение для обложки альбома.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Американский рэпер Jpegmafia совместно с Дэнни Брауном выпустил альбом Scaring The Hoes. Музыканты запустили продажи виниловых пластинок с этими треками. Однако пользователей удивил выбор обложки. Для выпуска на виниле они использовали изображение Владимира Путина. Фотография взята с военного парада 2025 года в Пекине.

Альбом состоит из четырех виниловых пластинок, упакованных в два конверта. На обложке второй части написано по-русски «Пугая мотыг». Пользователи считают, что это странное словосочетание стало следствием неправильного перевода — слово hoe в английском языке может значить как «ш**ха» (блудница), так и «мотыга», в зависимости от контекста.

Альбом с таким оформлением сейчас доступен для предзаказа примерно за 60 долларов (около 5 тыс. рублей). Также есть аудиокассета за 20 долларов (около 1,6 тыс. рублей). На самих пластинках изображены отредактированные портреты Дональда Трампа, а также картинки со львом и свиньей с короткой стрижкой.