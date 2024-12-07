Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2024 года

Американский институт киноискусства (AFI) назвал лауреатов премии AFI AWARDS по итогам 2024 года. Список из 10 лучших фильмов и сериалов был опубликован на официальном сайте.
При объявлении результатов, гендиректор AFI Боб Газзале, напомнил, что институт киноискусства и AFI AWARDS — это не соревнование, а сообщество истинных любителей хорошего кино. Лауреаты смогут оценить это на награждении, которое состоится 10 января 2025 года на ежегодном закрытом обеде AFI AWARDS в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).
Делимся полным списком лучших проектов 2024 года, чтобы вы наверняка знали, что посмотреть на выходных и во время новогодних каникул.
Лучшие фильмы 2024 года по версии AFI AWARDS
По мнению AFI AWARDS, лучшими фильмами в 2024 году стали кинокартины «Анора», «Дюна: Часть вторая», «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Синг-Синг», «Мальчишки из Никеля», «Брутальный стиль», «Конклав», «Бруталист», «Никому не известный» и «Эмилия Перес».
Лучшие сериалы 2024 года по версии AFI AWARDS
По мнению AFI AWARDS, лучшие сериалы 2024 года — «Пингвин», «Медведь», «Сегун», «Настоящий детектив», «Хитрости», «Терапия», «Человек внутри», «Никто этого не хочет», «Мистер и миссис Смит» и «Начальная школа Эббот».
Отметим, что особой награды удостоился сериал «Олененок», рассказывающий реальную историю из жизни начинающего комика, которого начинает преследовать упитанная дама лет сорока.
Ранее рассказывали про нашумевший хоррор 2024 года — фильм «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куэлли в главных ролях.