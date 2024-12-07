Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2024 года

При объявлении результатов, гендиректор AFI Боб Газзале, напомнил, что институт киноискусства и AFI AWARDS — это не соревнование, а сообщество истинных любителей хорошего кино. Лауреаты смогут оценить это на награждении, которое состоится 10 января 2025 года на ежегодном закрытом обеде AFI AWARDS в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).