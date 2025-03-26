Американские зумеры открыли для себя кефир: как кисломолочный напиток стал суперфудом

Жителей США неожиданно покорил кефир. Теперь американцы прославляют этот кисломолочный напиток в социальных сетях, публикуя сотни роликов о его пользе. Некоторые утверждают, что кефир помогает наращивать мышцы и нормализовать уровень сахара в крови. Другие пользователи отмечают улучшение пищеварения и общего самочувствия. Чем на самом деле полезен кефир и почему вокруг него вдруг возник такой ажиотаж на Западе, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.