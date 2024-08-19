Американские ученые заявили о разработке лекарства от старости

Также в материале указано, что, если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, «так что пациент сможет буквально помолодеть». Утверждается, что эффект от препарата испытали на себе две пожилые собаки — немецкая овчарка Зевс, у которой ранее диагностировали рак, и ньюфаундленд Бенсон, страдающий артритом. Так, после приема таблеток состояние их здоровья заметно улучшилось.