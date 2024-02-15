Американские ученые назвали рыбу, которая снижает уровень холестерина

Работа опубликована в журнале Journal Of Nutrition. По мнению исследователей, одной из самых полезных рыб является лосось. Он богат витаминами, минералами, омега-3 жирными кислотами. Благодаря этому снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень холестерина в крови.
Исследованию подвергся 41 человек. Возраст участников эксперимента варьировался от 30 до 69 лет. Все они имели лишний вес или страдали от ожирения. Ученые посадили их на средиземноморскую диету, добавив в рацион две порции лосося в неделю.
В результате рыба улучшила показатели холестерина в крови. Чтобы добиться убедительного эффекта, стоит употреблять лосось два-четыре раза в неделю.
Ранее сообщалось, что смена рациона поможет обезопасить себя от проблем со здоровьем в сезон разгула эпидемий. Одним из наиболее полезных и питательных продуктов является авокадо.