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Американские ученые нашли загадочные ряды отверстий на дне Атлантики

На глубине около 2500 метров в Атлантическом океане исследователи обнаружили таинственные линейные отверстия в донных отложениях. Об этом сообщил Ocean Explorer.

Источник: https://phys.org/

Этот необычный природный феномен был обнаружен во время второй экспедиции Voyage to the Ridge. Пытаясь изучить отверстия с помощью дистанционного подводного аппарата (ROV), ученые не смогли проникнуть внутрь или установить связь между ними.

Стоит отметить, что это не первое подобное наблюдение. Еще в 2004 году во время исследования северного участка Срединно-Атлантического хребта на глубине около 2100 метров были замечены аналогичные отверстия. Майкл Веккионе и Одд Аксель Бергстад, авторы статьи, посвященной этому открытию, предложили называть такие образования lebensspuren («следы жизни»), что указывает на возможную связь с деятельностью живых существ, обитающих в осадках.

Некоторые теории предполагают, что отверстия могли быть созданы животными, живущими в иле, либо крупными существами, использующими свои кормовые придатки. Тем не менее ни одна из этих версий еще не была подтверждена, сообщается на сайте.