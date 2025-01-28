Американские ученые нашли загадочные ряды отверстий на дне Атлантики

Стоит отметить, что это не первое подобное наблюдение. Еще в 2004 году во время исследования северного участка Срединно-Атлантического хребта на глубине около 2100 метров были замечены аналогичные отверстия. Майкл Веккионе и Одд Аксель Бергстад, авторы статьи, посвященной этому открытию, предложили называть такие образования lebensspuren («следы жизни»), что указывает на возможную связь с деятельностью живых существ, обитающих в осадках.