Американские школьники собрали 20 тысяч долларов на джип для сторожа

В сентябре 2023 года, незадолго до дня рождения, Фрэнсис болтал с группой учеников и признался, что больше всего на свете он бы хотел автомобиль, красный Jeep Wrangler. Конечно, ни на какой подарок мужчина не рассчитывал — ему было очевидно, что они обсуждают несбыточные фантазии, ведь на свою зарплату он никогда не сможет позволить такой автомобиль.