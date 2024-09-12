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Американские школьники собрали 20 тысяч долларов на джип для сторожа

Учащиеся поздравили любимого сторожа с днем рождения.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Обычно школьный сторож — не самая любимая учениками фигура, но школе James Madison High в штате Вирджиния, США, повезло: Фрэнсис Апраку, который работает здесь сторожем, является всеобщим любимцем.

Один из учеников, Логан Джорджлас, рассказал изданию People, что с первых дней работы Фрэнсис чудесно относится к ученикам, общается с детьми и иногда даже молится за них.

В сентябре 2023 года, незадолго до дня рождения, Фрэнсис болтал с группой учеников и признался, что больше всего на свете он бы хотел автомобиль, красный Jeep Wrangler. Конечно, ни на какой подарок мужчина не рассчитывал — ему было очевидно, что они обсуждают несбыточные фантазии, ведь на свою зарплату он никогда не сможет позволить такой автомобиль.

А вот ученики решили иначе и разместили заявку на сайте для сбора пожертвований GoFundMe. Логан сообщил, что поначалу они и сами не верили в то, что у них что-то получится. «Но когда в первый день мы собрали 5 тысяч, то поняли, что да, все получится», — говорит он.

Нужную сумму — 20 тыс. долларов — собрали задолго до дня рождения и заключили договор с местным автоцентром, чтобы удивить сторожа.

9 сентября, в день рождения Фрэнсиса, ученики вручили ему подарок-сюрприз. Видео с растроганным мужчиной быстро разлетелось по интернету. Сам он сказал так: «Это волшебный день, и я никогда в жизни не думал, что он для меня наступит. Это 9 сентября я никогда не забуду».

Недавно житель Ростова-на-Дону решил отпраздновать свой день рождения необычным способом — впервые женившись в возрасте 92 лет.