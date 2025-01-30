Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В открытый космос в 08:00 по Восточному времени США (в 16:00 мск) выйдут начальник экспедиции Сунита Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор.
Астронавты будут работать за пределами МКС в течение шести с половиной часов. Они демонтируют узел радиоантенны и проведут поиск микробов на корпусе станции.
29 января владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции».
11 января сообщалось, что российский корабль скорректировал высоту орбиты МКС.