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Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС

30 января американские астронавты совершат выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Источник: NASA

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В открытый космос в 08:00 по Восточному времени США (в 16:00 мск) выйдут начальник экспедиции Сунита Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор.

Астронавты будут работать за пределами МКС в течение шести с половиной часов. Они демонтируют узел радиоантенны и проведут поиск микробов на корпусе станции.

29 января владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции».

11 января сообщалось, что российский корабль скорректировал высоту орбиты МКС.