Американская поп-певица Кэти Перри объяснила, почему назвала альбом «143»

Ей показалось, что за этими цифрами скрывается фраза «я люблю тебя». Эта мысль делала Кэти счастливой, так как певица была уверена, что послание исходило «от ее ангелов-хранителей».
Также артистка поделилась подробностями нескольких песен. Как цитирует NME, композиция Lifetime посвящена Дейзи, дочери Кэти. Певица выразила уверенность, что девочка сможет найти маму «в любой жизни» и сравнила песню с эпизодом из «Черного зеркала» (2011-…).
Композиция Gorgeous посвящена возрасту артистки. Перри призналась, что ей «почти сорок», но она «чувствует себя великолепно». Также она добавила, что лонггплей будет звучать как «вечеринка, на которую приглашены все».
Напомним, что премьера пластинки намечена на 20 сентября этого года. Ранее Кэти признавалась, что всегда мечтала выпустить танцевальный альбом, и что помимо него есть также акустический. Последний, правда, пока не записан.