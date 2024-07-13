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Американская поп-певица Кэти Перри объяснила, почему назвала альбом «143»

Певица пояснила, что когда ее семья столкнулась с медицинскими трудностями пару лет назад, число «143» стало попадаться ей в самых разных местах.

Источник: AP 2023

Ей показалось, что за этими цифрами скрывается фраза «я люблю тебя». Эта мысль делала Кэти счастливой, так как певица была уверена, что послание исходило «от ее ангелов-хранителей».

Также артистка поделилась подробностями нескольких песен. Как цитирует NME, композиция Lifetime посвящена Дейзи, дочери Кэти. Певица выразила уверенность, что девочка сможет найти маму «в любой жизни» и сравнила песню с эпизодом из «Черного зеркала» (2011-…).

Композиция Gorgeous посвящена возрасту артистки. Перри призналась, что ей «почти сорок», но она «чувствует себя великолепно». Также она добавила, что лонггплей будет звучать как «вечеринка, на которую приглашены все».

Напомним, что премьера пластинки намечена на 20 сентября этого года. Ранее Кэти признавалась, что всегда мечтала выпустить танцевальный альбом, и что помимо него есть также акустический. Последний, правда, пока не записан.