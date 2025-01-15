Американская норка по кличке Чебурашка «переехала» в Москву

Сегодня американская норка живет по всей европейской территории нашей страны. Животные встречаются как в сельской местности, так и в городах, живут возле воды. В природе они часто роют себе норы, в каждом таком жилище может быть до 8 входов. Также в качестве домика они используют естественные укрытия — дупла упавших деревьев и груды камней.