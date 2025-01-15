Американская норка по кличке Чебурашка «переехала» в Москву

Как стало известно «МК», на выставке «Фауна России» в главном зоосаде страны появился новый питомец — самец американской норки. Подвижный зверек по кличке Чебурашка приехал в столицу из загородного лесного хозяйства. Он уже привык к людям и спокойно относится к посетителям. Чебурашке почти три года, он весит 2,2 килограмма.
Меню норки в зоопарке состоит из рыбы, в том числе живой — ее специально запускают в бассейн. Причем нередко обед практически такой же по размеру, как сама норка. Также питомцу дают кусочки курицы и говядины.
Сегодня американская норка живет по всей европейской территории нашей страны. Животные встречаются как в сельской местности, так и в городах, живут возле воды. В природе они часто роют себе норы, в каждом таком жилище может быть до 8 входов. Также в качестве домика они используют естественные укрытия — дупла упавших деревьев и груды камней.
Американские норки отличаются очень разнообразной вокализацией. Во время недовольства зверек шипит и фыркает, а испугавшись или нападая, кричит сиплым голосом. Для сравнения, европейская норка лишь цыкает. А одомашненная норка может даже тявкать для привлечения внимания хозяина. Во время хорошего настроения издаёт звуки, напоминающие кудахтанье курицы.