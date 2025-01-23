Американская киноакадемия подтвердила вручение премии «Оскар» в марте

Американская академия кинематографических искусств и наук подтвердила, что 96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, как и планировалось. Организаторы подчеркнули, что на мероприятии будет отмечены люди, которые боролись с разрушительными лесными пожарами в Калифорнии. Об этом сообщает The Guardian.
В официальном письме генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг говорится, что в рамках церемонии организаторы будут чествовать тех, кто боролся с пожарами в Лос-Анджелесе.
«Мы будем чествовать Лос-Анджелес как город мечты, прославляя его красоту и стойкость. Этот город уже более ста лет является маяком для кинематографистов и творческих людей. Мы хотим осмыслить недавние события, а также рассказать о силе, креативности и оптимизме, которые характеризуют Лос-Анджелес и всю нашу индустрию», — говорится в письме.
Из-за пожаров в этом году был отменен ежегодный обед номинантов на «Оскар», который был назначен на 10 февраля. Кроме того, вручение научных и технических премий, которые были назначены на 18 февраля, перенесли на неопределенное время. Несколько раз переносилось и объявление номинантов на «Оскар». Изначально оно было запланировано на 17 января, но потом дату сдвигали — сначала на 19 января, а потом на 23 января.
В этом году изменится и формат церемонии. Академия отказалась от традиции живого исполнения песен-номинантов на «Оскар». Вместо этого организаторы покажут зрителям, как создавались саундтреки. Такой подход, по словам представителей Академии, позволит акцентировать внимание на творческом процессе авторов.
Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в начале января, повлияли на весь сезон наград: церемонию премии Critics Choice перенесли на 7 февраля. Возможность переноса также обсуждали организаторы премии «Грэмми», однако шоу все-таки решили провести 2 февраля с целью собрать средства для пострадавших от лесных пожаров.
Ведущим премии «Оскар» в 2025 году станет телеведущий, продюсер, комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен. Он известен как ведущий ночных ток-шоу Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. Он также был сценаристом в «Симпсонах».
Ранее писатель Стивен Кинг раскритиковал проведение церемонии вручения премии «Оскар» в этом году из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе: «Не голосую в этом году на “Оскаре”. По моему скромному мнению, его следует отменить. Никакой показной роскоши, когда Лос-Анджелес в огне», — заявил писатель. Однако пользователи Сети не согласились с мнением Кинга. Они напомнили, что в последние годы киноиндустрия переживает непростые времена, и работникам нужны зарплаты: «Рабочие месяцами, годами оставались без денег из-за пандемии коронавируса, а затем из-за переговоров профсоюзов. А теперь еще пожары. Так что вы не правы, поддержите индустрию».
Пожары охватили штат Калифорния 7 января. По данным местных властей, в результате пожаров погибли 28 человек, были разрушены более 14 тыс. зданий, и свыше 300 тыс. жителей вынуждены были покинуть свои дома.