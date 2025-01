Американская киноакадемия подтвердила вручение премии «Оскар» в марте

Ведущим премии «Оскар» в 2025 году станет телеведущий, продюсер, комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен. Он известен как ведущий ночных ток-шоу Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. Он также был сценаристом в «Симпсонах».