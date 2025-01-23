Американская киноакадемия подтвердила вручение премии «Оскар» в марте

Из-за пожаров в этом году был отменен ежегодный обед номинантов на «Оскар», который был назначен на 10 февраля. Кроме того, вручение научных и технических премий, которые были назначены на 18 февраля, перенесли на неопределенное время. Несколько раз переносилось и объявление номинантов на «Оскар». Изначально оно было запланировано на 17 января, но потом дату сдвигали — сначала на 19 января, а потом на 23 января.