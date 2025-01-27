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Американская авиакомпания ужесточила дресс-код для пассажиров

Теперь в самолет не пустят пассажиров с татуировками и в откровенной одежде.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Многие знают, что в самолет не рекомендуется надевать туфли на каблуках или шпильках. Это объясняется правилами безопасности: во время внештатной ситуации такая обувь может помешать быстро добежать до аварийного выхода. Более того, шпильки и каблуки способны порвать надувной трап.

Американская авиакомпания Spirit Airlines ввела еще одно правило, которое невозможно объяснить безопасностью, и касается оно дресс-кода пассажиров. Как сообщает FOX Business, теперь в самолет нельзя заходить босиком, в прозрачной одежде или одежде, недостаточно прикрывающей ягодицы, грудь и другие интимные части тела.

Помимо прочего, нельзя заходить в самолет пассажирам с непристойными и оскорбляющими чувства других людей татуировками и аксессуарами.

По словам представителей авиакомпании, новые правила необходимы, так как некоторые пассажиры одеваются слишком откровенно, и это создает дискомфорт для окружающих.

Пассажирам, нарушающим дресс-код, могут отказать в посадке на рейс или предложить сойти с самолета.

Ранее авиакомпания Spirit Airlines сняла с рейса двух девушек из-за коротких топов.