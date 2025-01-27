Американская авиакомпания ужесточила дресс-код для пассажиров

Многие знают, что в самолет не рекомендуется надевать туфли на каблуках или шпильках. Это объясняется правилами безопасности: во время внештатной ситуации такая обувь может помешать быстро добежать до аварийного выхода. Более того, шпильки и каблуки способны порвать надувной трап.