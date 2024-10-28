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Американская авиакомпания борется с «вшами у гейта»

Так называют пассажиров, которые встают в очередь на посадку, не дожидаясь приглашения.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Самолеты, в отличие от автобусов, летают по расписанию — опоздавших на рейс никто не ждет, а те, кто пришел раньше срока, все равно не сподвигнут пилота вылететь заранее. Даже переносы вылета обычно не связаны с пассажирами.

Тем не менее, на каждом рейсе находятся пассажиры, которые занимают очередь на посадку задолго до того, как эту посадку объявят, и ждут, столпившись у закрытого гейта. Кто-то делает это потому, что волнуется и боится не попасть в самолет, кто-то — потому что надеется первым растолкать вещи над головой.

Со стороны может показаться, что такое поведение безобидно, и в худшем случае просто слегка раздражает. Но на самом деле эти скопления людей приводят к заторам и путанице, результате мешают сотрудникам и другим пассажирам — и в результате всем приходится ждать еще дольше.

CNN рассказывает, что компания American Airlines решила бороться с пассажирами, которые устраивают очереди раньше срока. В аэропортах Нью-Мексико, Аризоны и Вирджинии испытают новую технологию: если человек встает у гейта до назначенного срока, раздается звуковой сигнал, и человека просят отойти от гейта.

Как сообщили представители компании, даже такая простая мера помогает бороться с толпами нервных пассажиров.

Ранее рассказывали, что в новозеландском аэропорту ограничили время прощальных объятий.