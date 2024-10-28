Американская авиакомпания борется с «вшами у гейта»

Тем не менее, на каждом рейсе находятся пассажиры, которые занимают очередь на посадку задолго до того, как эту посадку объявят, и ждут, столпившись у закрытого гейта. Кто-то делает это потому, что волнуется и боится не попасть в самолет, кто-то — потому что надеется первым растолкать вещи над головой.