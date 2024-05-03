Американка за 10 недель дважды выиграла в лотерею. Сумма огромная

Стивен Ричард из Род-Айленда (США) выиграл в лотерею еще большую сумму — $4 млн. Заветный билет ему подарил пожилой отец. Выигрышный купон обошелся ему в $10. Победитель никак не мог поверить в свою удачу и осознал, что действительно выиграл громадные деньги, только после того, как отсканировал билет в специальном приложении. Сначала о выигрыше Стивен Ричард рассказал жене, а потом позвонил отцу. Часть полученных денег победитель лотереи собирается потратить на путешествие с супругой.