Американка за 10 недель дважды выиграла в лотерею. Сумма огромная

Кристин Уилсон из Массачусетса (США) выиграла в лотерею 100X Cash $1 млн (приблизительно 91,6 млн руб.). Джекпот она сорвала всего через 10 недель после того, как в феврале выиграла такую же сумму в лотерею Massachusetts State Lottery, пишет United Press International.
Известно, что второй выигрышный билет победительница купила за $10 (около 916 ₽).
Женщина признается: часть первого выигрыша она потратила на новый внедорожник. Средства, полученные благодаря второй лотерее, она решила направить на сбережения.
Ранее сообщалосьм, что 59-летняя уроженка города Фентон, штат Мичиган, выиграла в лотерею $500 тыс. (около 46 млн руб.). Она приобрела несколько билетов на заправочной станции по пути на сеанс гадания на картах Таро. Позже карты показали, что ее ждет внезапное богатство. Женщина не сразу поняла смысл предсказания. Защитный слой с выигрышного лотерейного билета она стерла только вечером. Победительница планировала потратить деньги на погашение кредита и путешествие, а оставшиеся средства инвестировать.
Стивен Ричард из Род-Айленда (США) выиграл в лотерею еще большую сумму — $4 млн. Заветный билет ему подарил пожилой отец. Выигрышный купон обошелся ему в $10. Победитель никак не мог поверить в свою удачу и осознал, что действительно выиграл громадные деньги, только после того, как отсканировал билет в специальном приложении. Сначала о выигрыше Стивен Ричард рассказал жене, а потом позвонил отцу. Часть полученных денег победитель лотереи собирается потратить на путешествие с супругой.