Американка выиграла $2 млн из-за ошибки продавца

Келли Линсей из штата Вирджиния в США выиграла $2 млн в скретч-лотерею Money Blitz из-за ошибки продавца, пишет UPI. Изначально женщина расстроилась, что ей дали не тот билет, что она хотела.
«Я никогда не была так счастлива», — Линсей вспоминает момент, когда поняла, что чужая ошибка принесла ей крупный выигрыш. Она решила забрать его в формате единовременной выплаты в размере $1,25 млн до вычета налогов.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара выиграл 189,5 млн руб. в лотерею «Рапидо Про». Новоиспеченный миллионер рассказал, что приобрел билет за 2 тыс. руб. на два тиража подряд в мобильном приложении «Столото». До этого самым крупным выигрышем лотереи «Рапидо Про» был приз в размере 61,2 млн руб., тот выигрыш достался в мае 2024 года жителю Республики Коми.
Мужчина признавался, что полтора года назад астролог предсказала ему, что он никогда не выиграет в лотерею по-крупному. «Я не стал обращать внимание на ее слова, и, как видите, она ошиблась, ее предсказание не сбылось!» — вспоминает лотерейный миллионер.
В конце января стало известно, что за выигрышем обратился победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Он отправил необходимые документы по почте. Личность счастливчика не раскрывалась, у него есть право сохранить анонимность. Известно, что выигрышный билет был куплен на сайте «Столото» с указанием зарегистрированного в Сахалинской области телефонного номера.