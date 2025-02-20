Американка выиграла $2 млн из-за ошибки продавца

Мужчина признавался, что полтора года назад астролог предсказала ему, что он никогда не выиграет в лотерею по-крупному. «Я не стал обращать внимание на ее слова, и, как видите, она ошиблась, ее предсказание не сбылось!» — вспоминает лотерейный миллионер.