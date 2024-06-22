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Американка установила рекорд, набив 18 татуировок с Мадонной

Жительница Канзаса установила новый мировой рекорд по количеству татуировок с изображением одного и того же музыканта, набив на своем теле 18 портретов легендарной певицы Мадонны.

Американка Тара Берри стала поклонницей Мадонны в 1983 году после выхода легендарного хит-сингла «Borderline». Однако делать татуировки с изображением певицы жительница Канзаса начала только в 2016 году. В это время артистка активно искала поклонников для клипа, которые набили бы на теле ее изображение. Тогда Тара решилась на первую татуировку.

В 2024 году на теле Берри появилось уже 18 изображений со знаковыми сценами из карьеры и жизни певицы. Среди татуировок есть скандальный поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и ее культовая фотография с леденцом.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Берри является абсолютным рекордсменом в номинации «наибольшее количество татуировок одного и того же музыканта на теле».

Ранее ее место занимала соотечественница Никки Патерсон, на теле которой было вытатуировано 15 портретов Эминема.

На меня все пялятся и часто ахают. Самые разные люди трогают меня за руки. Я приветствую все это.

Тара Берри
рекордсменка Книги рекордов Гиннесса, набившая 18 тату с Мадонной

На нанесение всех портретов Берри потратила около 110 часов и чуть менее 10 000 долларов (~ 880 000 рублей). Жительница Канзаса признается, что это было нелегко, но она «умоляла, брала взаймы, договаривалась о сделках, делала все, что угодно, чтобы продвинуться в процессе».

Ранее мужчина из Уэльса побил мировой рекорд, набив на теле 69 изображений с кроликами. Подробнее читайте в отдельном материале.

Кристина Корчанова