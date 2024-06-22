Американка установила рекорд, набив 18 татуировок с Мадонной

Американка Тара Берри стала поклонницей Мадонны в 1983 году после выхода легендарного хит-сингла «Borderline». Однако делать татуировки с изображением певицы жительница Канзаса начала только в 2016 году. В это время артистка активно искала поклонников для клипа, которые набили бы на теле ее изображение. Тогда Тара решилась на первую татуировку.