Американка установила рекорд, набив 18 татуировок с Мадонной

Американка Тара Берри стала поклонницей Мадонны в 1983 году после выхода легендарного хит-сингла «Borderline». Однако делать татуировки с изображением певицы жительница Канзаса начала только в 2016 году. В это время артистка активно искала поклонников для клипа, которые набили бы на теле ее изображение. Тогда Тара решилась на первую татуировку.
В 2024 году на теле Берри появилось уже 18 изображений со знаковыми сценами из карьеры и жизни певицы. Среди татуировок есть скандальный поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и ее культовая фотография с леденцом.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, Берри является абсолютным рекордсменом в номинации «наибольшее количество татуировок одного и того же музыканта на теле».
Ранее ее место занимала соотечественница Никки Патерсон, на теле которой было вытатуировано 15 портретов Эминема.
На меня все пялятся и часто ахают. Самые разные люди трогают меня за руки. Я приветствую все это.
На нанесение всех портретов Берри потратила около 110 часов и чуть менее 10 000 долларов (~ 880 000 рублей). Жительница Канзаса признается, что это было нелегко, но она «умоляла, брала взаймы, договаривалась о сделках, делала все, что угодно, чтобы продвинуться в процессе».
Ранее мужчина из Уэльса побил мировой рекорд, набив на теле 69 изображений с кроликами. Подробнее читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова