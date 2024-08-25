Американка помогла поймать почтовых воров с помощью новейших технологий

Apple AirTag крепится к вещам и передает сигнал по Bluetooth примерно на 30 метров, откуда он загружается в Облако. Место нахождения передается владельцу датчика и демонстрируется на карте. В самой компании советуют использовать устройство, чтобы, к примеру, не терять брелок с ключами или другие важные предметы.