Американка помогла поймать почтовых воров с помощью новейших технологий

Жительница Санта-Барбары в Калифорнии, чью почту постоянно воровали неизвестные, решила взять ситуацию в свои руки и воспользоваться новейшими технологиями. Она отправила сама себе посылку с датчиком слежения Apple AirTag, а когда та пропала, обратилась в полицию.
Apple AirTag крепится к вещам и передает сигнал по Bluetooth примерно на 30 метров, откуда он загружается в Облако. Место нахождения передается владельцу датчика и демонстрируется на карте. В самой компании советуют использовать устройство, чтобы, к примеру, не терять брелок с ключами или другие важные предметы.
Вскоре власти арестовали двух подозреваемых, которых действительно поймали благодаря устройству. Их нашли в Санта Марии, городке неподалеку от места кражи. При себе у воров были вещи пострадавшей, включая и сам датчик, а также предметы, предположительно украденные еще у дюжины жертв.
Ворами оказались 27-летняя Вирджиния Франческа Лара и 37-летний Дональд Эштон Терри. Теперь они обвиняются в целом ряде преступлений: подделке чеков, краже кредитных карт, подлоге и многом другом.
Представители полиции поблагодарили предприимчивую женщину за необычный подход и отметили, как важно, что она не пошла искать грабителей по сигналу самостоятельно, а обратилась в правоохранительные органы. Власти также сообщили, что теперь ищут всех остальных пострадавших от почтовых воров, чтобы вернуть им вещи.
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