Американка получила степень магистра в Стэнфорде в 105 лет

Спустя 83 года Хислоп все же вернулась в стены альма-матер, чтобы получить ученую степень. И наконец 16 июня 2024 года ей торжественно выдали диплом магистра искусств в области образования Стэнфордского университета. При его вручении было слышно, как Хислоп сказала: «Боже мой, я так долго этого ждала».