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Американка получила степень магистра в Стэнфорде в 105 лет

Никогда не поздно: Вирджиния Хислоп бросила обучение, чтобы заботиться о своей семье во время Второй мировой войны. Спустя 83 года она все же получила магистерский диплом.

Источник: Charles Russo

Американка Вирджиния Хислоп, бросившая учебу из-за Второй мировой войны, смогла закончить образование в 105 лет, получив красный диплом Стэнфордского университета.

Известно, что женщина была вынуждена покинуть Стэнфорд в начале 1941 года, когда ее жениха Джорджа призвали на Вторую мировую войну. Не сумев завершить свою магистерскую диссертацию, она отложила получение ученой степени и учебу в университете. А уже после окончания войны супруги переехали в Якиму (штат Вашингтон, США), где занялись воспитанием двоих детей.

В это время Хислоп, хотя и не продолжала обучение, вела активную общественную жизнь. Так, например, она собрала 6 миллионов долларов для студентов, надеющихся поступить в Университет Наследия — учебное заведение, основанное и возглавляемое женщинами.

Спустя 83 года Хислоп все же вернулась в стены альма-матер, чтобы получить ученую степень. И наконец 16 июня 2024 года ей торжественно выдали диплом магистра искусств в области образования Стэнфордского университета. При его вручении было слышно, как Хислоп сказала: «Боже мой, я так долго этого ждала».

Ложная скромность никогда не была одной из моих проблем. Я чувствовала, что заслужила это, и была рад получить диплом.

Вирджиния Хислоп
105-летняя выпускница Стэнфордского университета

Тем временем другая американка в возрасте 104 лет отказалась уходить на пенсию и продолжила ловить омаров.

Кристина Корчанова