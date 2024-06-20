Американка получила степень магистра в Стэнфорде в 105 лет

Американка Вирджиния Хислоп, бросившая учебу из-за Второй мировой войны, смогла закончить образование в 105 лет, получив красный диплом Стэнфордского университета.
Известно, что женщина была вынуждена покинуть Стэнфорд в начале 1941 года, когда ее жениха Джорджа призвали на Вторую мировую войну. Не сумев завершить свою магистерскую диссертацию, она отложила получение ученой степени и учебу в университете. А уже после окончания войны супруги переехали в Якиму (штат Вашингтон, США), где занялись воспитанием двоих детей.
В это время Хислоп, хотя и не продолжала обучение, вела активную общественную жизнь. Так, например, она собрала 6 миллионов долларов для студентов, надеющихся поступить в Университет Наследия — учебное заведение, основанное и возглавляемое женщинами.
Спустя 83 года Хислоп все же вернулась в стены альма-матер, чтобы получить ученую степень. И наконец 16 июня 2024 года ей торжественно выдали диплом магистра искусств в области образования Стэнфордского университета. При его вручении было слышно, как Хислоп сказала: «Боже мой, я так долго этого ждала».
Ложная скромность никогда не была одной из моих проблем. Я чувствовала, что заслужила это, и была рад получить диплом.
Тем временем другая американка в возрасте 104 лет отказалась уходить на пенсию и продолжила ловить омаров.
Кристина Корчанова