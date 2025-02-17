Американка по собственному желанию отпраздновала 104-летие в тюрьме

Жительница дома престарелых в Нью-Йорке (США) решила незабываемо отметить 104-й день рождения, поэтому добровольно отправилась в тюрьму. Об этом пишет Sky News.
Сообщается, что долгожительница по имени Лоретта в преддверии праздника рассказала, что всегда мечтала побывать в тюрьме. Сотрудники дома престарелых не осудили желание женщины, а помогли организовать празднование в исправительном учреждении округа Ливингстон (Нью-Йорк, США).
В тюрьме женщине провели экскурсию, после чего сняли ее отпечатки пальцев и сделали магшот — портретную фотографию арестованного преступника. В завершение празднования команда шерифа угостила пожилую женщину праздничным тортом.
Лоретта прекрасно провела время, осматривая нашу тюрьму, и мы так рады, что смогли воплотить в жизнь ее пожелания на день рождения!
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